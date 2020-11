Кто победил на драфте НБА? А кто проиграл?

По материалам NBC Sports, Bleacher Report и The Ringer

Ежегодная ярмарка талантов в НБА в этом году по всем известным причинам мало напоминала традиционный драфт – комиссионер лиги Адам Сильвер не выходил на сцену с конвертами и не жал руку выбранным игрокам, а все действие происходило в режиме видеоконференции в студии медиагиганта ESPN. Да, атмосфера была не та, но самое главное мы получили – 60 самых талантливых проспектов драфт-класса узнали, в каких клубах начнется их путь в большом баскетболе.

Итак, наступило время выяснить, кто выиграл, а кто проиграл на самом необычном драфте в истории НБА.

Победители

Шарлотт Хорнетс

Шарлотт на драфте нужен был звездный игрок и альфа-лидер, способный определить вектор развития франшизы на ближайшие годы. ЛаМело Болл – пожалуй, единственный баскетболист этого драфт-класса, которому по зубам достичь этого уровня. И Хорнетс забрали его под третьим пиком.

Болл – это 19-летний разыгрывающий ростом 2,03 метра с впечатляющими руками, хорошим видением площадки, отличными навыками плеймейкера и нестабильным дальним броском. Если он поработает над своим броском, если он станет лучше в защите и если адаптируется к принятию правильных решений на уровне НБА, то в будущем может стать игроком уровня Матча всех звезд.

Lonzo and LaMelo Ball are the first pair of brothers ever to each be drafted in the Top-5 of the NBA Draft. h/t @EliasSports pic.twitter.com/o0lGkcFnoK — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 19, 2020

В лиге многие сомневаются в ЛаМело, но если он реализует свой потенциал, то Шарлотт получат франчайз-игрока, в котором нуждаются с момента ухода Кембы Уокера в Бостон. К тому же, у Болла всегда будет доступ к Майклу Джордану, а это многое значит.

Миннесота Тимбервулвз

Миннесота до последнего момента пыталась торговать первым пиком. Они явно не доверяли никому из предполагаемых кандидатов на выбор под №1. Но Тимбервулвз так и не нашли команду для сделки, поскольку никто в лиге не захотел отказываться от своих активов ради Энтони Эдвардса, Джеймса Уайзмана или ЛаМело Болла.

В конце концов, Миннесота оставила свой выбор на защитнике Джорджии Энтони Эдвардсе – игроке на наиболее подходящую позицию для команды, возглавляемой Карлом-Энтони Таунсом и Д'Анджело Расселом, который при правильном плане развития способен вырасти в отличного скорера и сильного стрелка с периметра.

Однако Миннесота в ночь драфта отметилась не только своим выбором под первым пиком. Тимбервулвз вернули в команду испанского разыгрывающего Рикки Рубио – ради действующего MVP чемпионата мира генеральный менеджер Герссон Росас отдал 17-й пик Оклахоме, получив взамен выборы под номерами 25 и 28. Эти пики Миннесота конвертировала в аргентинского форварда Барселоны Леандро Болмаро и форварда из Вашингтона Джейдена Макдэниэлса.

Рубио в Юте помог ускорить прогресс Донована Митчелла, а в Финиксе положительно повлиял на развитие Девина Букера и ДеАндре Эйтона. Теперь 30-летнего испанца попросят сделать то же самое с Расселом, Таунсом и Эдвардсом.

Сакраменто Кингз

В Сакраменто не ждали, что выпускник Айова Стэйт Тайриз Халибертон упадет до 12-го пика, но это произошло. Это готовый к НБА защитник с высоким баскетбольным IQ, который может играть без мяча рядом с Де’Ароном Фоксом или же подменять его на позиции разыгрывающего. Он также хорошо сочетается и с Бадди Хилдом.

Халибертон – тот игрок, который способен влиять на игру без мяча и без большого количества бросков. Хороший выбор для команды, которая не первый год пытается найти путь к плей-офф.

Кингз также неплохо поработали и с пиками второго раунда. Форвард Миссисипи Стэйт Роберт Вудар и защитник Техас Тек Джамайас Рэмзи потенциально могут вырасти в добротных двусторонних игроков.

Детройт Пистонс

Детройт находится в самом разгаре полномасштабной перестройки. В ночь драфта новый генеральный менеджер Пистонс Трой Уивер заполучил для Дуэйна Кэйси более чем интригующий набор из трех проспектов.

Под седьмым пиком команда Святослава Михайлюка забрала с драфта французского разыгрывающего Киллиана Хейса – его габариты, талант пасующего и бросковые навыки могут на долгие годы избавить Пистонс от необходимости поиска альтернативы на эту позицию.

With the 7th pick in the 2020 NBA Draft, the Pistons select Killian Hayes! pic.twitter.com/QHf3vKVR8G — Courtside Films (@CourtsideFilms) November 19, 2020

Затем Уивер забрал из Хьюстона чемпиона НБА-2009 с Лейкерс Тревора Аризу, получив вдобавок 16-й пик на вчерашнем драфте. Под этим выбором Пистонс забрали центрового Вашингтона Айзею Стюарта, который на уровне студентов показывал хорошие атакующие навыки (17,0 очка за игру, 57% реализации бросков) и надежно цементировал свою «краску» (2,1 блок-шота за игру).

Наконец, третьим новичком Детройта стал форвард Виллановы Саддик Бей с феноменальным процентом реализации трехочковых (45,1%) в своем последнем сезоне в NCAA. Этот пик Пистонс получили в трехстороннем обмене, разменяв Люка Кеннарда на Родни МакГрудера.

На драфте тренерский штаб Детройта получил достаточно перспективного материала, на базе которого Дуэйн Кейси и компания вскоре начнут формировать новую конкурентоспособную команду.

Проигравшие

Финикс Санс

Франшиза из Аризоны сделала так много хороших ходов в это межсезонье, особенно обменяв из Оклахомы Криса Пола, но их действия на драфте вызывают недоумения.

У Санс под 10-м пиком был шанс забрать Тайриза Халибертона, но вместо этого они остановили свой выбор на бигмене из Мэриленда Джалене Смите. Это странно для команды, у которой на пятерке уже есть ДеАндре Эйтон (если только Эйтон не хочет играть на позиции тяжелого форварда или в Финиксе не хотят заигрывать Смита на четверке, которой он не является). Большинство команд считали Смита хорошим выбором в концовке первого раунда или в начале второго – Финикс мог бы упасть на драфте на 10 позиций и все равно забрать его, попутно получив какие-то бонусные активы (например, дополнительный пик второго раунда).

With the No. 10 pick, the Suns select Jalen Smith @brhoops pic.twitter.com/UkYDcvI2Ay — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) November 19, 2020

Все дело в том, что в прошлом году Финикс допустил ту же ошибку с Кэмероном Джонсоном. Те, кто не извлекает уроки из прошлого, обречены снова и снова наступать на грабли.

Голден Стэйт Уорриорз

Может быть, Джеймс Уайзман – идеальный мост к следующей династической эре Воинов. Возможно, выбранный во втором раунде защитник Аризоны Нико Мэнион в будущем добавит команде Стива Керра огня со скамейки запасных, но все это не имеет значения на фоне новостей о Клэе Томпсоне, который на тренировке получил серьезную травму правого ахилла.

Томпсон не играл в сезоне 2019-2020 после разрыва левой крестообразной связки колена во время шестого матча финала плей-офф против Торонто. Без Томпсона Стефен Карри пропустил большую часть сезона с переломом руки, а Дрэймонд Грин явно не выкладывался на полную, видя, что у команды нет никаких шансов в борьбе за плей-офф.

Klay Thompson suffered a torn right Achilles tendon, an MRI confirmed today in Los Angeles. Thompson suffered the injury in a workout yesterday in Southern California. He is expected to miss the 2020-21 season. pic.twitter.com/w733cWawK6 — Golden State Warriors (@warriors) November 19, 2020

После годичного перерыва, связанного с травмами и отъездом Кевина Дюранта в Бруклин, Голден Стэйт должен был вернуться в новом сезоне, а подмогу Карри, Томпсону и Грину должны были обеспечить Эндрю Уиггинс и новичок, выбранный под вторым пиком. А теперь Клэй Томпсон пропустит второй сезон подряд…

Нью-Йорк Никс

Нью-Йорк имел два пика первого раунда на драфте, в котором было предостаточно интригующих разыгрывающих, но вместо того, чтобы закрыть проблемную позицию, Никс потратили свои выборы на бигмена-скорера и хорошего стрелка без особых навыков диспетчера.

Форвард Дэйтона Оби Топпин в прошлом сезоне в NCAA в среднем набирал по 20,0 очка с 63% реализации бросков с игры. Он уже сформировался как игрок, и он сразу же может помочь одному из худших ростеров в НБА. Но в студентах он забивал всего 39% трехочковых – неясно, насколько эффективно в атаке он будет взаимодействовать с Ар Джей Барреттом и как он будет сочетаться с Митчеллом Робинсоном у своего кольца.

Защитник Кентукки Иммануэл Куикли, на которого Никс потратили 25-й пик, выделяется отличным трехочковым (42,8% в последнем сезоне в NCAA), но он не способен распоряжаться мячом и его нельзя назвать цепким оборонцем, а это те качества, в которых нынешний ростер Никс особенно нуждается.

Милуоки Бакс

При всем уважении к выбору Джордана Нвора и Сэма Меррилла во втором раунде, самая важная история драфта Милуоки не имела ничего общего с самим драфтом.

Незадолго до старта церемонии инсайдер The Athletic Сэм Эмик сообщил, что защитник Сакраменто Богдан Богданович не давал своего согласия на обмен в Бакс по схеме сайн-энд-трэйд.

Вполне возможно, что в Милуоки пытаются избежать санкций за тамперинг, потому что формально они не имели права вести переговоры с Богдановичем до пятницы, когда официально открывается рынок свободным агентов. Также нельзя исключать, что это игра самого Богдановича, который пытается повысить свою зарплату на несколько миллионов, понимая, что Бакс уже на крючке.

Если же сделка с Богдановичем действительно сорвалась, то тогда самые продуманные планы Милуоки по формированию максимально боеспособного состава вокруг Янниса Адетокумбо с треском провалились.

Внезапно тот процесс, который выглядел как тщательно продуманная, многогранная операция, открывающая перед Милуоки трехлетнее чемпионское окно, обернулся потерей трех пиков первого раунда, двух обменов пиками и двух хороших игроков. И, если вы Яннис Адетокумбо, то, возможно, вы начнете задумываться о том, насколько люди, принимающие решения, которые собирается попросить вас подписать сверхмаксимальный контракт, способны отвечать за свои действия.