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Звезда Голден Стэйта пропустит второй сезон подряд

Баскетбол
(1 голосов)

Большой удар по франшизе

Звезда Голден Стэйта пропустит второй сезон подряд
Новина українською

Голден Стэйт официально подтвердил, что звездный защитник команды Клэй Томпсон с травмой правого ахилла не сыграет в сезоне 2020-2021. Баскетболист травмировался во время тренировочного матча в Лос-Анджелесе при участии нынешних и бывших игроков НБА.

Томпсон пропустит второй сезон подряд. В сезоне 2019-2020 один из лучших снайперов современности не выходил на площадку из-за разрыва крестообразной связки левого колена.

Ожидается, что Голден Стэйт на место Томпсона обменяет из Оклахомы защитника Келли Убре, который ранее стал часть по обмену Криса Пола в Финикс.

Клэй Томпсон в своем последнем сезоне в НБА в среднем за игру набирал по 21,5 очка, 3,8 подбора и 2,4 передачи.

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В статье: НБА Голден Стэйт Клэй Томпсон
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Комментарии (1)
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5ata4ok (Харьков)
20.11.2020 в 12:38
единственное, чего хочется пожелать это мужества и скорейшего восстановления.
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