Звезда Голден Стэйта пропустит второй сезон подряд

Голден Стэйт официально подтвердил, что звездный защитник команды Клэй Томпсон с травмой правого ахилла не сыграет в сезоне 2020-2021. Баскетболист травмировался во время тренировочного матча в Лос-Анджелесе при участии нынешних и бывших игроков НБА.

Klay Thompson suffered a torn right Achilles tendon, an MRI confirmed today in Los Angeles. Thompson suffered the injury in a workout yesterday in Southern California. He is expected to miss the 2020-21 season. pic.twitter.com/w733cWawK6 — Golden State Warriors (@warriors) November 19, 2020

Томпсон пропустит второй сезон подряд. В сезоне 2019-2020 один из лучших снайперов современности не выходил на площадку из-за разрыва крестообразной связки левого колена.

Ожидается, что Голден Стэйт на место Томпсона обменяет из Оклахомы защитника Келли Убре, который ранее стал часть по обмену Криса Пола в Финикс.

Клэй Томпсон в своем последнем сезоне в НБА в среднем за игру набирал по 21,5 очка, 3,8 подбора и 2,4 передачи.