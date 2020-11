Звезда Голден Стэйта пропустит второй сезон подряд

Голден Стэйт официально подтвердил, что звездный защитник команды Клэй Томпсон с травмой правого ахилла не сыграет в сезоне 2020-2021. Баскетболист травмировался во время тренировочного матча в Лос-Анджелесе при участии нынешних и бывших игроков НБА.

Klay Thompson suffered a torn right Achilles tendon, an MRI confirmed today in Los Angeles. Thompson suffered the injury in a workout yesterday in Southern California. He is expected to miss the 2020-21 season. pic.twitter.com/w733cWawK6