  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Черкасские Мавпы вернули в команду результативного американца
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черкасские Мавпы вернули в команду результативного американца

Баскетбол
(1 голосов)

Усиление для аутсайдера Суперлиги

Черкасские Мавпы вернули в команду результативного американца
Новина українською

Черкасские Мавпы объявили о заключении контракта с американским бигменом Дионом Райтом, который в прошлом сезоне был одним из лидеров клуба, набирая в матчах Суперлиги в среднем по 16,5 очка и 7,3 подбора.

По итогам чемпионата Райт вошел в топ-10 Суперлиги по эффективности и по среднему количеству собранных подборов.

Американец прилетит в Украину из США 29 ноября. Ожидается, что он сможет помочь команде 9 декабря в матче с Киев-Баскетом.

У Черкасских Мавп в сезоне 2020-2021 худший процент побед в Суперлиги – команда Максима Михельсона имеет всего лишь одну победу при десяти поражениях.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Черкасские Мавпы нашли замену изгнанному из клуба Кобцу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Баскетбольная Суперлига Черкаськи мавпы (Черкассы)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...