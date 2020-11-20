Черкасские Мавпы вернули в команду результативного американца

Черкасские Мавпы объявили о заключении контракта с американским бигменом Дионом Райтом, который в прошлом сезоне был одним из лидеров клуба, набирая в матчах Суперлиги в среднем по 16,5 очка и 7,3 подбора.

По итогам чемпионата Райт вошел в топ-10 Суперлиги по эффективности и по среднему количеству собранных подборов.

Американец прилетит в Украину из США 29 ноября. Ожидается, что он сможет помочь команде 9 декабря в матче с Киев-Баскетом.

У Черкасских Мавп в сезоне 2020-2021 худший процент побед в Суперлиги – команда Максима Михельсона имеет всего лишь одну победу при десяти поражениях.