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ЛеБрон, Шак и другие: кого на драфте НБА выбирали под 1-м пиком. ВИДЕО

Баскетбол
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Многие из них стали суперзвездами

ЛеБрон, Шак и другие: кого на драфте НБА выбирали под 1-м пиком. ВИДЕО
Новина українською

Официальный YouTube-канал НБА напоминает, кого за последние 40 лет выбирали на драфте под первым номером. В этом списке выделяются ЛеБрон Джеймс, Шакил О’Нил, Энтони Дэвис и другие.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА Шакил О'Нил
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