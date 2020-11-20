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ЛеБрон, Шак и другие: кого на драфте НБА выбирали под 1-м пиком. ВИДЕО
Многие из них стали суперзвездами
Официальный YouTube-канал НБА напоминает, кого за последние 40 лет выбирали на драфте под первым номером. В этом списке выделяются ЛеБрон Джеймс, Шакил О’Нил, Энтони Дэвис и другие.
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