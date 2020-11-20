Детройт обменял еще одного конкурента Михайлюка

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в Твиттере сообщил, что Детройт и Атланта согласовали обмен при участии трех игроков.

Пистонс в результате сделки получили центрового Дуэйна Дедмона, а Хоукс приняли контракты форварда Тони Снелла и защитника Кайри Томаса.

Снелл и Томас были конкурентами Святослава Михайлюка на позиции 2-3 номеров.

Ранее Детройт избавился от еще одного конкурента украинца – Пистонс в результате трехстороннего обмена отправили в Клипперс права на защитника Люка Кеннарда.

Новый сезон в НБА начнется 22 декабря.