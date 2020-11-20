Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Детройт обменял еще одного конкурента Михайлюка
Признак доверия к украинцу
Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в Твиттере сообщил, что Детройт и Атланта согласовали обмен при участии трех игроков.
Пистонс в результате сделки получили центрового Дуэйна Дедмона, а Хоукс приняли контракты форварда Тони Снелла и защитника Кайри Томаса.
Снелл и Томас были конкурентами Святослава Михайлюка на позиции 2-3 номеров.
Ранее Детройт избавился от еще одного конкурента украинца – Пистонс в результате трехстороннего обмена отправили в Клипперс права на защитника Люка Кеннарда.
Новый сезон в НБА начнется 22 декабря.
Популярное сейчас
- Де Пене все же придется играть в защите? Кто может сыграть в составе Динамо против Ингульца
- Жребий для сборной: как это было 50 лет назад
- Головко: Была целая спецоперация по доставке Зинченко в Украину из Уфы в 2014-м
- Сумасшедшее попадание в кольцо через всю площадку. ВИДЕО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО