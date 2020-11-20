Будивельник в напряженном матче обыграл Запорожье

Будивельник в первом матче после карантина принимал БК Запорожье.

Команды довольно резво начали матч, проведя результативную первую четверть.

Во второй десятиминутке гости активизировали свое преимущество в передней линии. За половину команда Валерия Плеханова 24 из 36 очков набрала в краске, а также имела солидное преимущество на подборах.

Дистанцию ​​третьей десятиминутки команды прошли без рывков, несколько раз меняя друг друга в статусе лидера.

Ключевой в этой игре стала четвертая четверть, во время которой Будивельник сумел сделать рывок. Команда Вальдемарас Хомичюса усилиями своей динамической тройки увеличила преимущество до максимальных 14 очков.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Киев, СК Венето

Будивельник - Запорожье 87:80 (24:18, 11:18, 25:22, 27:22)