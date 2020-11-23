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Лейкерс подпишут чемпиона НБА и брата легенды клуба
Мощное усиление для действующего чемпиона
Лейкерс договорились о подписании контракта с 35-летним испанским центровым Марком Газолем, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Чтобы пригласить Газоля-младшего, Лейкерс придется обменять в Кливленд бигмена Джавейла Макги.
Символично, что 13 лет назад Марк Газоль на драфте НБА оказался именно в Лейкерс. Еще до дебюта в НБА уроженца Барселоны обменяли в Мемфис в сделке по его старшему брату Пау Газолю, который позднее поможет Коби Брайанту взять еще два титула.
Марк Газоль переезжает в Лос-Анджелес за своим вторым перстнем – трехкратный участник Матчей всех звезд впервые стал чемпионом НБА с Торонто в сезоне 2018-2019.
В НБА испанский центровой отыграл 839 матчей – в среднем за игру он набирает по 14,6 очка, 7,6 подбора и 3,4 передачи.
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