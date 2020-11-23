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НБА представила топ-75 клатч-моментов прошлого сезона. ВИДЕО
Это нужно видеть
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал подборку лучших моментов сезона в «клатче». Сюда вошли не только победные броски, но и спасительные действия в защите.
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