"Из-за пандемии коронавируса, которая вызывает большие изменения и переносы матчей в национальных и международных соревнованиях, ФИБА изменила формат Кубка Европы.

Вместо планируемых ранее семи групп участники будут соревноваться в шести группах по четыре команды. Матчи всех групп будут проходить в отдельных изолированных лагерях.

На групповом этапе вместо системы домашних и выездных поединков участники будут играть только по одному матчу между собой. Поэтому каждая команда в группе сыграет по три поединка. Базовыми датами матчей в группах являются 26, 27-28 и 29 января.

В 1/8 финала выходят по две лучшие команды из шести групп и еще четыре лучшие команды из тех, которые финишируют в группах третьими.

В 1/8 не могут встретиться команды из одной группы. Победители 1/8 и 1/4 финала определяются по результатам только одного матча. Поединки должны состояться 23 и 25 марта. Их также будут организовывать в изолированных местах", - сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

В группе B вместе с Киев-Баскетом и Прометеем сыграют Рилски Спортист (Болгария) и Капфенберг (Австрия), хотя изначально жребий отправил в эту группу Балкан (Болгария).

Группа Е с Днепром не изменилась. Чемпион Суперлиги встретится с Анвилом (Польша), Фрибургом (Швейцария) и Лондон Лайонс (Великобритания).