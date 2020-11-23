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Барселона на отпустила Пустового в сборную Украины

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Барселона на отпустила Пустового в сборную Украины
Новина українською

Центровой Барселоны Артем Пустовой не поможет сборной Украины в ближайших матчах отбора на Евробаскет-2022 против Словении (22 ноября) и Австрии (30 ноября).

Как сообщает Федерация баскетбола Украины, Барселона уведомила ФБУ, что рассчитывает на Пустового в матче Евролиги против французского АСВЕЛа. Этот поединок пройдет 27 ноября.

Что интересно, Пустовой не попал в заявку Барселоны на последний матч чемпионата Испании против Сарагосы.

В сезоне 2020-2021 Артем Пустовой в лиге ACB отыграл 6 матчей – в среднем за игру бигмен сборной Украины набирает по 9,3 очка при 65-процентной реализации бросков.

Среди центровых в ближайших матчах сборная Украины может рассчитывать только на Вячеслава Кравцова и Вячеслава Петрова.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Артем Пустовой
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