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Легенда европейского баскетбола сделал гениальную передачу в матче Серии А. ВИДЕО
Такому пасу позавидует и ЛеБрон Джеймс
Разыгрывающий Виртуса Милош Теодосич в матче Серии А против Болоньи исполнил фантастический «слепой» ассист на трехочковую дугу.
Милош Теодосич в 2017-2019 годах провел два сезона в Клипперс. В НБА опытный плеймейкер в среднем за игру набирал по 8,0 очка и 4,0 передачи.
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