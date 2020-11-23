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Легенда европейского баскетбола сделал гениальную передачу в матче Серии А. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Такому пасу позавидует и ЛеБрон Джеймс

Легенда европейского баскетбола сделал гениальную передачу в матче Серии А. ВИДЕО
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Разыгрывающий Виртуса Милош Теодосич в матче Серии А против Болоньи исполнил фантастический «слепой» ассист на трехочковую дугу.

Милош Теодосич в 2017-2019 годах провел два сезона в Клипперс. В НБА опытный плеймейкер в среднем за игру набирал по 8,0 очка и 4,0 передачи.

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