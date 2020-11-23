Легенда европейского баскетбола сделал гениальную передачу в матче Серии А. ВИДЕО

Разыгрывающий Виртуса Милош Теодосич в матче Серии А против Болоньи исполнил фантастический «слепой» ассист на трехочковую дугу.

Милош Теодосич в 2017-2019 годах провел два сезона в Клипперс. В НБА опытный плеймейкер в среднем за игру набирал по 8,0 очка и 4,0 передачи.