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Дарио Шарич подписал контракт с Финикс Санз на 27 миллионов долларов
Игрок проведет в клубе следующие три года
Тяжёлый форвард Дарио Шарич подписал трёхлетний контракт с "Финикс Санз" на $ 27 млн, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
26-летний Шарич набирал в среднем 10,7 очка, 6,2 подбора и 1,9 передачи в 66 играх прошлого сезона за "Финикс". Ожидается, что роль Шарича в следующем сезоне будет увеличена, поскольку его конкуренты по передней линии Фрэнк Камински и Арон Бейнс не получили новые контракты и покинули клуб из Аризоны.
Ранее "Санз" подписали опытных игроков НБА разыгрывающего Криса Пола и форварда Джея Краудера на рынке свободных агентов в надежде побороться за плей-офф в следующем сезоне. Кроме того, состав "Финикса" пополнили Джевон Картер, Итуан Мур и выбранный под 10-м номером драфта Джален Смит.
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