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Капитан сборной Украины: Словения только формально чемпион Европы

Баскетбол
(1 голосов)

Наша сборная серьезно настроена

Капитан сборной Украины: Словения только формально чемпион Европы
Новина українською

Центровой и капитан национальной сборной Украины Вячеслав Кравцов дал краткий комментарий по подготовке команды к матчу квалификации Евробаскета-2022 против Словении (28 ноября).

"Они чемпионы Европы только формально, ведь все понимают, что тот состав, который выигрывал Евробаскет - его не будет. Топовых звезд не будет, это будет другая команда. Никакого давления нет, также нет екстрамотивации или недостатка мотивации. Обычная игра, на которую надо настроиться и выиграть".

Напомним оба поединка, будут проходить в формате закрытого "бабло" в словенской Любляне.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов
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