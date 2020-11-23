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Капитан сборной Украины: Словения только формально чемпион Европы
Наша сборная серьезно настроена
Центровой и капитан национальной сборной Украины Вячеслав Кравцов дал краткий комментарий по подготовке команды к матчу квалификации Евробаскета-2022 против Словении (28 ноября).
"Они чемпионы Европы только формально, ведь все понимают, что тот состав, который выигрывал Евробаскет - его не будет. Топовых звезд не будет, это будет другая команда. Никакого давления нет, также нет екстрамотивации или недостатка мотивации. Обычная игра, на которую надо настроиться и выиграть".
Напомним оба поединка, будут проходить в формате закрытого "бабло" в словенской Любляне.
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