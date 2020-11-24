Алексей Лень станет игроком Торонто Рэпторс

Центровой сборной Украины Алексей Лень в статусе свободного агента согласовал годичный контракт с Торонто Рэпторс, сообщает в Твиттере инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

Free agent center Alex Len has agreed to a deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020

По неофициальной информации за сезон 2020-2021 Лень заработает 2,32 миллиона долларов.

Для воспитанника Днепра Торонто станет четвертым клубом в НБА. Ранее украинец поиграл в Финиксе, Атланте и Сакраменто.

В прошлом сезоне украинский бигмен провел 55 матчей, набирая в среднем за игру по 8,0 очка и 5,8 подбора.

В Торонто Лень за игровое время будет конкурировать с Аароном Бэйнсом и Крисом Буше. Что касается Сержа Ибаки и Марка Газоля, то оба звездных «больших» переехали в Лос-Анджелес – в Клипперс и Лейкерс соответственно.

Торонто в сезоне 2018-2019 впервые стал чемпионом НБА. В последнем розыгрыше плей-офф команда Ника Нерса во втором раунде проиграла Бостону.