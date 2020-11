Алексей Лень станет игроком Торонто Рэпторс

Центровой сборной Украины Алексей Лень в статусе свободного агента согласовал годичный контракт с Торонто Рэпторс, сообщает в Твиттере инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

Free agent center Alex Len has agreed to a deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.