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Алексей Лень станет игроком Торонто Рэпторс

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Алексей Лень станет игроком Торонто Рэпторс
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Центровой сборной Украины Алексей Лень в статусе свободного агента согласовал годичный контракт с Торонто Рэпторс, сообщает в Твиттере инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

По неофициальной информации за сезон 2020-2021 Лень заработает 2,32 миллиона долларов.

Для воспитанника Днепра Торонто станет четвертым клубом в НБА. Ранее украинец поиграл в Финиксе, Атланте и Сакраменто.

В прошлом сезоне украинский бигмен провел 55 матчей, набирая в среднем за игру по 8,0 очка и 5,8 подбора.

В Торонто Лень за игровое время будет конкурировать с Аароном Бэйнсом и Крисом Буше. Что касается Сержа Ибаки и Марка Газоля, то оба звездных «больших» переехали в Лос-Анджелес – в Клипперс и Лейкерс соответственно.

Торонто в сезоне 2018-2019 впервые стал чемпионом НБА. В последнем розыгрыше плей-офф команда Ника Нерса во втором раунде проиграла Бостону.

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В статье: Алексей Лень НБА Торонто Рэпторс
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