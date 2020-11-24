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НБА представила 75 лучших блок-шотов прошлого сезона. ВИДЕО
Как же эффектно это выглядит
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал подборку из 75 лучших блок-шотов сезона 2019-2020.
Здесь собраны защитные шедевры от ЛеБрона Джеймса, Энтони Дэвиса, Бэма Адебайо и других суперзвезд лиги.
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