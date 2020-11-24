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У Леня в Торонто будет рекордно низкая зарплата
Зато будет играть в гранде Востока
Накануне стало известно, что Алексей Лень в статусе свободного агента согласовал годичный контракт с Торонто.
Как сообщает ESPN, в Рэпторс центровой сборной Украины будет получать минимальную зарплату в НБА – 2,3 миллиона долларов. Это личный антирекорд Леня в главной баскетбольной лиге мира.
Лень за 7 сезонов в НБА заработал 28,4 миллиона долларов. Таким образом, его средняя зарплата составляла около 4 миллионов в американской валюте.
Всего в НБА Алексей Лень провел 467 матчей. В среднем за игру воспитанник Днепра набирает по 8,0 очка и 6,3 подбора.
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