У Леня в Торонто будет рекордно низкая зарплата

Накануне стало известно, что Алексей Лень в статусе свободного агента согласовал годичный контракт с Торонто.

Как сообщает ESPN, в Рэпторс центровой сборной Украины будет получать минимальную зарплату в НБА – 2,3 миллиона долларов. Это личный антирекорд Леня в главной баскетбольной лиге мира.

Лень за 7 сезонов в НБА заработал 28,4 миллиона долларов. Таким образом, его средняя зарплата составляла около 4 миллионов в американской валюте.

Всего в НБА Алексей Лень провел 467 матчей. В среднем за игру воспитанник Днепра набирает по 8,0 очка и 6,3 подбора.