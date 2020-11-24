Лос-Анджелес Лейкерс договорился о подписании контракта с Марком Газолем

Испанский центровой Марк Газоль договорился о подписании контракта с "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Шамс Чарания.

Соглашение рассчитано на два года. За это время баскетболист сможет заработать $ 5,3 млн. При этом у Газоля нет опции в контракте на второй сезон.

Напомним, что Марк Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе "Торонто Рэпторс". На испанца также претендовали "Голден Стэйт Уорриорз" и "Лос-Анджелес Клипперс". "Рэпторс" также пытались убедить Газоля заключить новый контракт.

В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.