Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лос-Анджелес Лейкерс договорился о подписании контракта с Марком Газолем
Ранее за Лейкерс выступал Пау Газоль
Испанский центровой Марк Газоль договорился о подписании контракта с "Лос-Анджелес Лейкерс", сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Шамс Чарания.
Соглашение рассчитано на два года. За это время баскетболист сможет заработать $ 5,3 млн. При этом у Газоля нет опции в контракте на второй сезон.
Напомним, что Марк Газоль является чемпионом НБА 2019 года в составе "Торонто Рэпторс". На испанца также претендовали "Голден Стэйт Уорриорз" и "Лос-Анджелес Клипперс". "Рэпторс" также пытались убедить Газоля заключить новый контракт.
В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру.
Популярное сейчас
- Лишить Десну стадиона. Ультрас объяснили причину вывоза в мусорной урне шефа стадиона
- Группа людей в Чернигове провезла в мусорной урне шефа стадиона имени Гагарина
- Виктор Корниенко – фанат Марсело, но когда подошел к нему за футболкой - пожалел
- Алексей Лень станет игроком Торонто Рэпторс
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов