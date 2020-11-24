Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины

Уже на этой неделе стартует стадия 1/8 финала мужского Кубка Украины. По итогам двух предыдущих этапов этой стадии турнира достались 5 команд, к которым присоединились 11 клубов элитного дивизиона - Суперлиги Париматч.

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Участники четвертьфинала определяться по итогам двухматчевых дуэлей, в которых будут участвовать клубы Высшей лиги и Суперлиги. Вашему вниманию расписание поединков 1/8 финала, которые будут проходить с 28 ноября по 7 декабря.