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Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины

Баскетбол
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Этой стадии турнира достались 5 команд

Стало известно расписание матчей 1/8 финала Кубка Украины
Новина українською

Уже на этой неделе стартует стадия 1/8 финала мужского Кубка Украины. По итогам двух предыдущих этапов этой стадии турнира достались 5 команд, к которым присоединились 11 клубов элитного дивизиона - Суперлиги Париматч.

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Участники четвертьфинала определяться по итогам двухматчевых дуэлей, в которых будут участвовать клубы Высшей лиги и Суперлиги. Вашему вниманию расписание поединков 1/8 финала, которые будут проходить с 28 ноября по 7 декабря.

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В статье: Кубок Украины
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