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НБА представила лучшие аллей-упы сезона 2019-2020. ВИДЕО
Один из самых эффектных способов отправить мяч в кольцо
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал подборку лучших аллей-упов прошлого сезона.
В этом ролике засветились Энтони Дэвис, Донован Митчелл, ЛеБрон Джеймс, Джа Морант и другие звезды лиги.
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