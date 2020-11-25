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У Михайлюка появился опасный конкурент в Детройте
Дополнительная мотивация для Святослава
Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в Твиттере сообщил, что Детройт договорился об однолетнем контракте на 2,6 миллиона долларов с 32-летним американским защитником Уэйном Эллингтоном.
Он стал вторым атакующим защитником в ростере Пистонс после украинца Святослава Михайлюка.
Эллингтон с 2009 года провел в НБА 681 матч. В среднем за игру баскетболист из Пенсильвании набирает по 8,0 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи.
В сезоне 2018-2019 Эллингтон провел 28 матчей за Детройт с неплохой персональной статистикой (12,0 очка и 2,1 подбора).
Новый сезон в НБА начнется 22 декабря.
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