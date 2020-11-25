У Михайлюка появился опасный конкурент в Детройте

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в Твиттере сообщил, что Детройт договорился об однолетнем контракте на 2,6 миллиона долларов с 32-летним американским защитником Уэйном Эллингтоном.

Он стал вторым атакующим защитником в ростере Пистонс после украинца Святослава Михайлюка.

Эллингтон с 2009 года провел в НБА 681 матч. В среднем за игру баскетболист из Пенсильвании набирает по 8,0 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи.

В сезоне 2018-2019 Эллингтон провел 28 матчей за Детройт с неплохой персональной статистикой (12,0 очка и 2,1 подбора).

Новый сезон в НБА начнется 22 декабря.