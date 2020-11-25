Контракт Леня с Торонто – большая удача для украинца

Второй выход Алексея Леня на рынок свободных агентов затянулся всего на три дня – накануне 27-летний центровой сборной Украины договорился о годичном контракте с Торонто Рэпторс, став первым украинцем в истории единственной канадской франшизы в НБА.

Free agent center Alex Len has agreed to a deal with the Toronto Raptors, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) November 23, 2020

Особо важно – контракт Леня на 2,3 миллиона долларов является полностью гарантированным. Что это, если не показатель доверия к украинцу. Для сравнения – 4-кратный участник Матчей всех звезд ДеМаркус Казинс получил от Хьюстона негарантированное соглашение.

Лень оказался в одной из самых стабильных франшиз современности

С момента выхода на драфт в 2013 году и до ноября 2020-го Алексею Леню не очень везло с командами…Первые пять лет карьеры бигмен из Антрацита провел в кризисном Финиксе, затем полтора года был частью медленной и невнятной перестройки Атланты, а концовку прошлого сезона провел в Сакраменто – пожалуй, самой безнадежной франшизе НБА за последние пару десятков лет.

На фоне предыдущих команд Леня Торонто выглядит организацией с другой планеты. Рэпторс за последние 7 сезонов ни разу не пропустили плей-офф, 6 раз выигрывали Атлантический дивизион и 5 раз достигали солидной отметки в 50 побед в регулярном чемпионате. В плей-офф канадцы долгое время были клиентами ЛеБрона Джеймса и его Кливленда (отсюда и обидное прозвище «ЛеБронто» для команды Кайла Лаури и ДеМара ДеРозана), пока генеральный менеджер Торонто Масаи Уджири не пошел в ва-банк и не забрал из Сан-Антонио Кавая Леонарда на истекающем контракте. Эффект от появления суперзвезды был мгновенным – в сезоне 2018-2019 Рэпторс под руководством тренера-дебютанта Ника Нерса взяли первый в истории франшизы титул, обыграв в финале измученный травмами Голден Стэйт.

В межсезонье Леонард, логично посчитав, что его миссия в Торонто после взятия титула исчерпана, и укатил на трехлетний контракт в Клипперс, однако канадцы не стали паниковать и отказались от назревающей перестройки. Герои чемпионского плей-офф Паскаль Сиакам и Фред Ванвлит получили повышенные роли, главный «динозавр» и ментор команды Кайл Лаури сохранил мотивацию и свой высокий уровень, а Норман Пауэлл и Серж Ибака активно поддерживали стартовую пятерку со скамейки запасных. В итоге Торонто в регулярном чемпионате на Востоке пропустил вперед только Милуоки, а в плей-офф Рэпторс во втором раунде в семиматчевой битве проиграли Бостону и упустили шанс сразиться с Майами за путевку в финал НБА.

Лень не мог оказаться в лучшей организации с точки зрения развития игроков. Фред Ванвлит, Паскаль Сиакам, Оу Джи Ануноби, Норман Пауэлл – ни один из этих парней на драфте на был выбран даже в топ-20, а сейчас они чемпионы НБА и ключевые игроки топ-клуба Восточной конференции. Теперь и Алексей станет частью этой чрезвычайно продуктивной системы, во главе которой стоит действующий обладатель награды лучшему тренеру НБА Ник Нерс.

Если столь опытный и дальновидный генеральный менеджер как Масаи Уджими выписал Леню гарантированный контракт, то этот значит лишь одно – в Торонто знают, что на что способен украинец и как вписать его в свою команду. В таких доверительных условиях Алексею еще играть не приходилось. Сейчас все зависит только от него – если выстрелит, то останется в НБА, а следующий контракт точно будет поувесистей «минималки».

У Леня есть все шансы прорваться в стартовую пятерку Торонто

В межсезонье Рэпторс обновили свой фронт-корт, отпустив уже немолодых и дорогостоящих испанцев Сержа Ибаку и Марка Газоля. Вместе с Ленем канадцы на рынке свободных агентов рекрутировали Аарона Бэйнса (контракт на 2 года и 14,3 млн долларов), а третьим бигменом в команде станет Крис Буше, подписавший в межсезонье двухлетнее продление на 13,5 миллиона долларов.

Бэйнс только что провел свой самый успешный сезон в карьере – 33-летний австралиец в Финиксе, проводя на площадке чуть более 22 минут, в среднем за игру набирал по 11,5 очка, 5,6 подбора и забивал по 1,4 трехочковых при 35-процентной точности.

По статистике Лень ничем не хуже – в перерасчете на 36 минут Алексей по итогам прошлого сезона несущественно проиграл в результативности (16,3 очка против 18,5), зато был заметно полезней на щитах (14,9 отскока против 9,1 у австралийца), совершал больше блок-шотов (2,4 против 1,9) и существенно превзошел своего нового конкурента по бросковой эффективности (59,3% против 48,0).

Да, в прошлом Лень перестал быть растягивающей угрозой на периметре, но его 36% трехочковых в первом сезоне в Атланте говорят о том, что Алексей явно не безнадежен в бросках с дальней дистанции и может конкурировать с Бэйнсом и в этом компоненте.

И Бэйнс, и Лэнь склонны к переборам персональных замечаний, а это значит, что в новом сезоне оба будут играть много. Алексей на 7 лет моложе своего коллеги по амплуа, поэтому резонно предположить, что именно на него ляжет основная нагрузка на позиции центрового. Что касается Буше, то канадец находится в команде больше для имиджевых целей – он стабильно получал игровые минуты в регулярном чемпионате, однако в плей-офф Нерс рассчитывал на Криса только в самом крайнем случае.

Похоже, Лень наконец сыграет в плей-офф

Прямо сейчас серия Алексея Леня из 467 матчей без попаданий в плей-офф является 14-й самой продолжительной в истории НБА. Среди действующих игроков лиги никто (!) не провел больше матчей в регулярном чемпионате, так и не сыграв в пост-сезоне.

Если Лень будет здоров и завоюет доверие тренерского штаба, то его шансы в мае дебютировать в плей-офф близки к 100%. Да, Торонто скромно поработал на рынке свободных агентов и ростер Рэпторс выглядит не так мощно, как у Милуоки, Бруклина, Бостона и Майами, но нет никаких причин сомневаться в том, что канадцы без особых проблем финишируют на 5-6 позиции на Востоке.

Украинские баскетболисты не светились в плей-офф с 2010 года, когда Кирилл Фесенко с Ютой дошел до второго раунда, всухую проиграв Лейкерс Коби Брайанта и Пау Газоля. Кажется, с приходом Алексея Леня в Торонто эта 10-летняя серия скоро отправится в историю.