Волков: Переход в Торонто пойдет на пользу Леню

Алексей Лень на этой неделе договорился с Торонто о годичном гарантированном контракте на 2,3 миллиона долларов.

Олимпийский чемпион 1988 года и бывший игрок НБА Александр Волков прокомментировал переход украинца в канадскую франшизу.

"Из всех команд, в которых довелось играть Леню – это первая, которая будет претендовать на высокие места. Это большой плюс. Я по себе знаю: когда ты находишься в командах, которые ставят большие задачи, то, как ни странно, в них легче найти себе применение. А в коллективах, которые находятся во временных или постоянных трудностях, не могут найти себя, находясь в нижней части турнирной таблицы, проявить себя всегда сложнее.

Думаю, что этот переход пойдет на пользу Алексею. Тем более, что эта команда знает, как использовать игроков, которых берет. Торонто открывал много исполнителей, на которых не обращали внимания, которые были неизвестны.

Это хорошая база, для того чтобы Алексей проявил все свои таланты, вышел на следующий уровень, сделав при этом вклад в укрепление команды, нашел свои минуты в Рэпторс.

Знаю, что менеджмент в Торонто очень профессиональный, ставит самые высокие задачи и под это подбирает команду. Так что, если такая амбициозная команда, как Торонто его выбирает, значит она на него рассчитывает", - сказал Волков.

Дебютировать в Торонто Алексей Лень сможет не ранее 22 декабря, когда в НБА начнется новый регулярный чемпионат.