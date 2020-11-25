Марк Газоль: Думаю, Лейкерс взяли меня из-за моего стиля

Испанский центровой Марк Газоль прокомментировал подписание контракта с "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Я счастлив. Думаю, "Лейкерс" взяли меня из-за моего стиля. Потому что я могу играть дополнительную роль вместе с уже имеющимися у них баскетболистами, открывать пространство, пасовать", — приводит слова Марка Eurohoops.

Газоль также заявил, что хочет попасть в сборную, если предоставится такая возможность.

"Если я буду чувствовать себя хорошо, то хочу сыграть за национальную команду. Всегда приятно поехать в сборную. Игра за эту команду доставляет мне огромное удовольствие", — добавил он.

В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.