  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Марк Газоль: Думаю, Лейкерс взяли меня из-за моего стиля
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марк Газоль: Думаю, Лейкерс взяли меня из-за моего стиля

Баскетбол
(1 голосов)

Марк прокомментировал свой трансфер

Марк Газоль: Думаю, Лейкерс взяли меня из-за моего стиля
Новина українською

Испанский центровой Марк Газоль прокомментировал подписание контракта с "Лос-Анджелес Лейкерс".

"Я счастлив. Думаю, "Лейкерс" взяли меня из-за моего стиля. Потому что я могу играть дополнительную роль вместе с уже имеющимися у них баскетболистами, открывать пространство, пасовать", — приводит слова Марка Eurohoops.

Газоль также заявил, что хочет попасть в сборную, если предоставится такая возможность.

"Если я буду чувствовать себя хорошо, то хочу сыграть за национальную команду. Всегда приятно поехать в сборную. Игра за эту команду доставляет мне огромное удовольствие", — добавил он.

В прошлом сезоне Газоль показывал следующую статистику — 7,5 очка, 6,2 подбора и 3,3 передачи в среднем за игру. Марк реализовал 42,7% бросков с игры и 38,5% трёхочковых.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лос-Анджелес Лейкерс Марк Газоль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...