Джордан пожертвовал свою прибыль от сериала Последний Танец на борьбу с голодом

Майкл Джордан помог жителям США в условиях пандемии коронавируса. Бывший игрок "Чикаго Буллз" сделал пожертвование в организацию по борьбе с голодом в США.

В своем Twitter баскетболист признался, что перевел на счет компании свою прибыль от сверхуспешного сериала "Последний Танец".

"В это сложное время, в год, когда мы столкнулись с непредвиденными вызовами из-за пандемии коронавирусу, очень важно иногда остановиться и поблагодарить общество.

Я очень горд пожертвовать поступления от сериала The Last Dance организации Feeding America и пищевым банкам штатов Каролина и города Чикаго, чтобы накормить американцев".

An incredible gift to be thankful for – NBA legend Michael Jordan is donating $2 million to help our neighbors facing hunger! #TheLastDance



Every action makes a difference. Join Michael & visit https://t.co/ExF6iX3wr7 to learn how you can donate or volunteer this holiday season. pic.twitter.com/UVUFQlbe0p