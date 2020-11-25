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Джордан пожертвовал свою прибыль от сериала Последний Танец на борьбу с голодом
Майкл уже не первый раз занимается благотворительностью
Майкл Джордан помог жителям США в условиях пандемии коронавируса. Бывший игрок "Чикаго Буллз" сделал пожертвование в организацию по борьбе с голодом в США.
В своем Twitter баскетболист признался, что перевел на счет компании свою прибыль от сверхуспешного сериала "Последний Танец".
"В это сложное время, в год, когда мы столкнулись с непредвиденными вызовами из-за пандемии коронавирусу, очень важно иногда остановиться и поблагодарить общество.
Я очень горд пожертвовать поступления от сериала The Last Dance организации Feeding America и пищевым банкам штатов Каролина и города Чикаго, чтобы накормить американцев".
An incredible gift to be thankful for – NBA legend Michael Jordan is donating $2 million to help our neighbors facing hunger! #TheLastDance— Feeding America (@FeedingAmerica) November 25, 2020
Every action makes a difference. Join Michael & visit https://t.co/ExF6iX3wr7 to learn how you can donate or volunteer this holiday season. pic.twitter.com/UVUFQlbe0p
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