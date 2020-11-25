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Джордан пожертвовал свою прибыль от сериала Последний Танец на борьбу с голодом

Баскетбол
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Майкл уже не первый раз занимается благотворительностью

Джордан пожертвовал свою прибыль от сериала Последний Танец на борьбу с голодом
Новина українською

Майкл Джордан помог жителям США в условиях пандемии коронавируса. Бывший игрок "Чикаго Буллз" сделал пожертвование в организацию по борьбе с голодом в США.

В своем Twitter баскетболист признался, что перевел на счет компании свою прибыль от сверхуспешного сериала "Последний Танец".

"В это сложное время, в год, когда мы столкнулись с непредвиденными вызовами из-за пандемии коронавирусу, очень важно иногда остановиться и поблагодарить общество.

Я очень горд пожертвовать поступления от сериала The Last Dance организации Feeding America и пищевым банкам штатов Каролина и города Чикаго, чтобы накормить американцев".

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В статье: Майкл Джордан
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