Лень вместо Торонто мог перейти в Лейкерс

Центровой сборной Украины Алексей Лень на этой неделе подписал годичный гарантированный контракт с Торонто на 2,32 миллиона долларов. Однако Рэпторс были далеко не единственным клубом, претендовавшим на воспитанника Днепра.

The Athletic сообщает, что канадцы в борьбе за Леня опередили действующих чемпионов НБА Лейкерс. Также украинца в своих рядах хотели видеть в Филадельфии, Милуоки и Сакраменто, где Лень провел концовку прошлого сезона после обмена из Атланты.

Предложение от Торонто было более выгодное в финансовом плане, поэтому Лень остановил свой выбор на Рэпторс.

Всего в НБА Алексей Лень провел 467 матчей. В среднем за игру украинский центровой набирает по 8,0 очка и 6,3 подбора.