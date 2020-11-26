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Однажды экс-игрок НБА на конкурсе данков переоделся в Марадону. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Память о легенде будет жить вечно

Однажды экс-игрок НБА на конкурсе данков переоделся в Марадону. ВИДЕО
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Диего Марадона умер 25 ноября после остановки сердца.

Официальный YouTube-канал испанской лиги АСB вспомнил, как в 2003 году бывший баскетболист Шарлотт и Детройта Вальтер Херрманн на конкурсе данков одел характерный парик и в футболке сборной Аргентины с №10 выполнил несколько футбольных трюков, прежде чем отправить мяч в кольцо.

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В статье: Диего Марадона Лига АСВ
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