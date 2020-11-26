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Коби Брайант: Марадона был моим идолом

Баскетбол
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Две легенды теперь встретятся на небесах

Коби Брайант: Марадона был моим идолом
Новина українською

Диего Марадона 25 ноября умер после остановки сердца. Всего месяц назад культовый аргентинский футболист отпраздновал 60-летний юбилей.

Жизнь 5-кратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта трагически оборвалась 26 января в результате крушения вертолета. С легендарным баскетболистом погибла его 13-летняя дочь.

Вот что Брайант говорил о Марадоне много лет назад:

"Марадона – мой идол. Я люблю Марадону. Когда я в детстве был в Италии, я всегда следил за Марадоной, когда он играл за Наполи".

Диего Марадона в январе трогательно простился с Брайантом после его смерти:

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В статье: Диего Марадона Коби Брайант
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