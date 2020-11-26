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Коби Брайант: Марадона был моим идолом
Две легенды теперь встретятся на небесах
Диего Марадона 25 ноября умер после остановки сердца. Всего месяц назад культовый аргентинский футболист отпраздновал 60-летний юбилей.
Жизнь 5-кратного чемпиона НБА и двукратного олимпийского чемпиона Коби Брайанта трагически оборвалась 26 января в результате крушения вертолета. С легендарным баскетболистом погибла его 13-летняя дочь.
Вот что Брайант говорил о Марадоне много лет назад:
"Марадона – мой идол. Я люблю Марадону. Когда я в детстве был в Италии, я всегда следил за Марадоной, когда он играл за Наполи".
Диего Марадона в январе трогательно простился с Брайантом после его смерти:
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