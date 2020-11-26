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Петров: К поединкам подойдем в отличных кондициях

Баскетбол
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Вячеслав рассказал о подготовке к матчам

Петров: К поединкам подойдем в отличных кондициях
Новина українською

Мужская национальная сборная Украины продолжает подготовку к следующим квалификационных матчей чемпионата Европы 2022 года. Команда Айнарсf Багатскиса играет 28 ноября в изолированном лагере в Любляне против хозяев из Словении и 30 ноября против Австрии.

О ходе подготовки к этим поединкам рассказал центровой сборной Украины Вячеслав Петров.

"Конечно, определенная усталость после перелетов и работы ощущается. Утром нам выделяют сорок пять минут на тренировку, а вечером - полтора часа. Сегодня работали два часа. В общем, уверен, к поединкам подойдем в отличных кондициях", - уверяет игрок.

Постоянное пребывание в ограниченном пространстве настроения не добавляет, и игрок Прометея уверен, что это не помешает подготовительной работе: "Да, трудновато. По условиям пребывания мы не можем никуда выходить, но все равно хочется выйти на свежий воздух. Однако эти условия одинаковы для всех команд. Лучше так, но играть ".

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В статье: Вячеслав Петров
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Источник:
ФБУ

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