Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Леброн Джеймс подал в суд на владельца Майами Хит
Он хотел назвать яхту в честь баскетболиста
Главная звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс судится с владельцем своего экс-клуба "Майами Хит" Микки Арисоном. Об этом сообщил портал Lakers Daily.
Баскетболист подал иск против компании Carnival Corporation, владельцем которой является Арисон. Компания является крупнейшим в мире круизным оператором. По инициативе бизнесмена один из лайнеров хотели назвать "Король Джеймс", с чем баскетболист был несогласен.
Напомним, Джеймс завоевал свои первые чемпионства именно в составе "Хит".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Денисов: У Луческу нет ничего личного. "Только бизнес"
- "Для тех, кто жалуется". Мальдини – о том, как Марадона, несмотря на запреты, сыграл на убитом поле
- Контракт Леня с Торонто – большая удача для украинца
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...