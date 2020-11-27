Леброн Джеймс подал в суд на владельца Майами Хит

Главная звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс судится с владельцем своего экс-клуба "Майами Хит" Микки Арисоном. Об этом сообщил портал Lakers Daily.

Баскетболист подал иск против компании Carnival Corporation, владельцем которой является Арисон. Компания является крупнейшим в мире круизным оператором. По инициативе бизнесмена один из лайнеров хотели назвать "Король Джеймс", с чем баскетболист был несогласен.

Напомним, Джеймс завоевал свои первые чемпионства именно в составе "Хит".