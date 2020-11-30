Сборная Украины выйдет на Евробаскет-2022, если сегодня обыграет Австрию

Накануне сборная Словении в квалификации чемпионата Европы со счетом 77:64 разобралась с Австрией и упрочила свое лидерство в группе F, где также находится и сборная Украины.

Результат вчерашнего матча означает, что команда Айнарса Багатскиса официально забронирует за собой место на Евробаскете-2022, если сегодня в Любляне на Арене Стожице обыграет аутсайдера квартета австрийцев.

С Австрией «сине-желтым» не поможет тяжелый форвард Днепра Станислав Тимофеенко, которого не включили в заявку на матч из-за микротравмы.

Матч отбора на Евробаскет-2022 между сборными Украины и Австрии пройдет сегодня в 18:10 по киевскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал XSPORT.