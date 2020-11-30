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Тернополь нашел замену для американского легионера

Баскетбол
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Дебютант Суперлиги пригласил нового игрока из США

Тернополь нашел замену для американского легионера
Новина українською

БК Тернополь договорился с 27-летним американским защитником Омаром Калхуном, который в команде заменит Керрингтона Уорда, покинувшего Украину по семейным причинам.

Калхун основную часть сезона 2019-2020 провел в Финляндии. В местной Катайе американец в среднем за игру набирал по 15,5 очка, 4,8 подбора и 2,0 передачи. Также Омар ненадолго заехал в Польшу и Румынию.

Тернополь с показателем 5-4 в турнирной таблице Суперлиги занимает 6-е место.

Следующий матч в чемпионате Украины БК Тернополь проведет 11 декабря против Черкасских Мавп.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Тернополь
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Источник:
Basket.com.ua

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