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Тернополь нашел замену для американского легионера
Дебютант Суперлиги пригласил нового игрока из США
БК Тернополь договорился с 27-летним американским защитником Омаром Калхуном, который в команде заменит Керрингтона Уорда, покинувшего Украину по семейным причинам.
Калхун основную часть сезона 2019-2020 провел в Финляндии. В местной Катайе американец в среднем за игру набирал по 15,5 очка, 4,8 подбора и 2,0 передачи. Также Омар ненадолго заехал в Польшу и Румынию.
Тернополь с показателем 5-4 в турнирной таблице Суперлиги занимает 6-е место.
Следующий матч в чемпионате Украины БК Тернополь проведет 11 декабря против Черкасских Мавп.
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