Эван Тёрнер стал тренером Бостона

Форвард Эван Тёрнер вернется в "Бостон Селтикс" в сезоне-2020/2021, но не в качестве игрока. По данным инсайдер The Athletic Шамса Чарании, Тёрнер присоединится к "Бостону" в качестве помощника тренера с упором на развитие игроков.

Второй номер драфта НБА 2010 года Тёрнер провел 10 сезонов в лиге в качестве игрока "Филадельфии Сиксерс", "Индиана Пэйсерз", "Бостон Селтикс", "Портленд Трэйл Блэйзерс" и "Атланта Хоукс". В 705 играх регулярного сезона он набирал в среднем 9,7 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 3,5 передачи.

Тёрнер провел несколько продуктивных сезонов, но не был эффективным игроком ротации в сезоне-2019/20, набирая в среднем 3,3 очка за 19 игр в "Атланте". Его обменяли в "Миннесоту" перед дедлайном в феврале. В составе "Тимбервулвз" он так и не появился на площадке. Пока неясно, завершил ли Тёрнер игровую карьеру после решения стать тренером "Бостона".