  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Как Украина обыгрывала Австрию и выходила на Евробаскет-2022. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как Украина обыгрывала Австрию и выходила на Евробаскет-2022. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Обзор решающей победы команды Айнарса Багатскиса

Как Украина обыгрывала Австрию и выходила на Евробаскет-2022. ВИДЕО
Новина українською

Сборная Украины по баскетболу накануне со счетом 70:67 обыграла Австрию и гарантировала себе место в финальной стадии чемпионата Европы 2022 года.

Лучшим в команде стал защитник Киев-Баскета Александр Мишула, на счету которого 20 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по баскетболу Евробаскет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...