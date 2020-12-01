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Как Украина обыгрывала Австрию и выходила на Евробаскет-2022. ВИДЕО
Обзор решающей победы команды Айнарса Багатскиса
Сборная Украины по баскетболу накануне со счетом 70:67 обыграла Австрию и гарантировала себе место в финальной стадии чемпионата Европы 2022 года.
Лучшим в команде стал защитник Киев-Баскета Александр Мишула, на счету которого 20 очков.
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