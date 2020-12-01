Багатскис: Игра с Австрией была нервной с самого начала

Украинцы в очередном матче квалификации на Евробаскет-2022 обыграли Австрию (70:67) и досрочно вышли в финальную стадию чемпионата Европы.

"Как и ожидалось, матч был сложным. Не могу сказать, что Австрия чем-то нас удивила. Было ясно, что они будут играть зонную защиту и изменят защитный стиль, который был во вчерашнем матче. Я знаю, насколько важной была для них вчерашняя и эта игра.

Австрия – хорошая и непредсказуемая команда. Мой бывший подопечный Рашид Махалбашич знает, как играть, зверь на площадке.

Игра была нервной с самого начала. Только один раз мы вели 8-9 очков. Австрия пыталась замедлить игру зонным защитой.

Меня удивило обращение с мячом. Мой детский тренер говорил, что побеждает тот, кто контролирует подбор. Я не согласен. Побеждает тот, кто делает меньше потерь. В этой игре мы контролировали щит, показали хороший процент точности, получали хорошие возможности для броска.

Было качество во всех аспектах, кроме одного. Потери. Сделали 27 потерь. О чем мы думали? О великих глобальных целях на будущее? Да, сейчас самое важное, что мы победили. Но надо задуматься, что мы сделали. Говорил, что важны две вещи – желание и агрессия", - приводит слова Багатскиса официальный сайт ФБУ.