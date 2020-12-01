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НБА показала топ-100 лучших моментов сезона 2019-2020. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Главные хайлайты самого нетрадиционного сезона в истории лиги

НБА показала топ-100 лучших моментов сезона 2019-2020. ВИДЕО
Новина українською

YouTube-канал НБА опубликовал топ-100 моментов сезона 2019-2020.

Чемпионом НБА во времена пандемии коронавируса стали Лос-Анджелес Лейкерс с ЛеБроном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

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В статье: баскетбол НБА
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