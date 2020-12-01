Украина и еще 10 команд: кто уже вышел на Евробаскет-2022

Накануне сборная Украины в Любляне обыграла Австрию (70:67) и досрочно квалифицировалась на Евробаскет-2022. Мужская сборная в 9-й раз в истории выступит в финальной стадии чемпионата Европы.

Помимо Украины во время ноябрьского окна ФИБА на Евробаскет-2022 отобрались команды Хорватии, Греции, Боснии и Герцеговины, Израиля, Словении и Испании.

Чехия, Грузия, Германия и Италия квалифицировались в финальную стадию в июле 2019 года, когда ФИБА утвердила эти страны в качестве хозяев континентального форума.

Остальные 13 путевок на чемпионат Европы будут разыграны в январе 2021 года.

Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.