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Украина и еще 10 команд: кто уже вышел на Евробаскет-2022
Смотрим на потенциальных соперников «сине-желтых»
Накануне сборная Украины в Любляне обыграла Австрию (70:67) и досрочно квалифицировалась на Евробаскет-2022. Мужская сборная в 9-й раз в истории выступит в финальной стадии чемпионата Европы.
Помимо Украины во время ноябрьского окна ФИБА на Евробаскет-2022 отобрались команды Хорватии, Греции, Боснии и Герцеговины, Израиля, Словении и Испании.
Чехия, Грузия, Германия и Италия квалифицировались в финальную стадию в июле 2019 года, когда ФИБА утвердила эти страны в качестве хозяев континентального форума.
Остальные 13 путевок на чемпионат Европы будут разыграны в январе 2021 года.
Евробаскет-2022 пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.
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