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Лейкерс попытается подписать двух звезд НБА
У Лейкерс есть запасной вариант
Руководство "Лос-Анджелес Лейкерс" прорабатывает варианты на тот случай, если калифорнийцы не сумеют заполучить двукратного MVP НБА, лидера "Милуоки Бакс" Янниса Адетокунбо, сообщает на своей странице в "Твиттере" обозреватель Рамона Шелбурн.
По её словам, в следующее межсезонье "Лейкерс" в таком случае попробуют подписать контракты с лидерами "Лос-Анджелес Клипперс" Каваем Леонардом и Полом Джорджем.
Напомним, в нынешнее межсезонье калифорнийцы также провели сильную трансферную кампанию. Руководство клуба привлекло в состав Денниса Шрёдера, Марка Газоля, Уэсли Мэттьюза и лучшего шестого игрока минувшего сезона Монтреза Харрелла. В то же время "Лейкерс" покинули Джавейл Макги, Дуайт Ховард, Рэджон Рондо и Эйвери Брэдли.
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