Два игрока Голден Стэйт заразились коронавирусом

Инсайдер The New York Times Марк Стайн в Твиттере сообщил, что два баскетболиста Голден Стэйт сдали положительные тесты на коронавирус.

В клубе подтвердили вспышку пандемии внутри команды. Имена зараженных игроков по этическим соображениям не называются.

Случаи COVID-19 в Голден Стэйт – первые в НБА среди игроков с июля текущего года, когда лига организовала доигровку сезона 2019-2020 в "пузыре" в Орландо.

Новый сезон в НБА должен начаться 22 декабря. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе некоторые клубы смогут частично заполнить трибуны болельщиками.