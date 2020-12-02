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Два игрока Голден Стэйт заразились коронавирусом
COVID-19 вернулся в НБА
Инсайдер The New York Times Марк Стайн в Твиттере сообщил, что два баскетболиста Голден Стэйт сдали положительные тесты на коронавирус.
В клубе подтвердили вспышку пандемии внутри команды. Имена зараженных игроков по этическим соображениям не называются.
Случаи COVID-19 в Голден Стэйт – первые в НБА среди игроков с июля текущего года, когда лига организовала доигровку сезона 2019-2020 в "пузыре" в Орландо.
Новый сезон в НБА должен начаться 22 декабря. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе некоторые клубы смогут частично заполнить трибуны болельщиками.
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