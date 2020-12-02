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Два игрока Голден Стэйт заразились коронавирусом

Баскетбол
(1 голосов)

COVID-19 вернулся в НБА

Два игрока Голден Стэйт заразились коронавирусом
Новина українською

Инсайдер The New York Times Марк Стайн в Твиттере сообщил, что два баскетболиста Голден Стэйт сдали положительные тесты на коронавирус.

В клубе подтвердили вспышку пандемии внутри команды. Имена зараженных игроков по этическим соображениям не называются.

Случаи COVID-19 в Голден Стэйт – первые в НБА среди игроков с июля текущего года, когда лига организовала доигровку сезона 2019-2020 в "пузыре" в Орландо.

Новый сезон в НБА должен начаться 22 декабря. В зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе некоторые клубы смогут частично заполнить трибуны болельщиками.

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В статье: НБА Голден Стэйт коронавирус
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