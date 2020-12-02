  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Хьюстон не торопится совершать сделку по обмену Хардена
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хьюстон не торопится совершать сделку по обмену Хардена

Баскетбол
(1 голосов)

Джеймс Харден хочет сменить клуб

Хьюстон не торопится совершать сделку по обмену Хардена
Новина українською

"Хьюстон Рокетс" не торопится с заключением сделки по обмену Джеймса Хардена. Об этом пишет инсайдер Энтони Пуччио.

"По информации источников, существует лишь устная договорённость. Судя по тому, что я слышал в последние пару дней, „Хьюстон“ не торопится совершать сделку. Не считал бы эту тему мёртвой, но в настоящий момент ничего не происходит", — написал Пуччио в своём "твиттере".

Харден хочет перейти в "Бруклин Нетс" и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности "Рокетс" бороться за титул.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джеймс Харден Хьюстон Рокетс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...