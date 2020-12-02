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Хьюстон не торопится совершать сделку по обмену Хардена
Джеймс Харден хочет сменить клуб
"Хьюстон Рокетс" не торопится с заключением сделки по обмену Джеймса Хардена. Об этом пишет инсайдер Энтони Пуччио.
"По информации источников, существует лишь устная договорённость. Судя по тому, что я слышал в последние пару дней, „Хьюстон“ не торопится совершать сделку. Не считал бы эту тему мёртвой, но в настоящий момент ничего не происходит", — написал Пуччио в своём "твиттере".
Харден хочет перейти в "Бруклин Нетс" и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности "Рокетс" бороться за титул.
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