Хьюстон не торопится совершать сделку по обмену Хардена

"Хьюстон Рокетс" не торопится с заключением сделки по обмену Джеймса Хардена. Об этом пишет инсайдер Энтони Пуччио.

"По информации источников, существует лишь устная договорённость. Судя по тому, что я слышал в последние пару дней, „Хьюстон“ не торопится совершать сделку. Не считал бы эту тему мёртвой, но в настоящий момент ничего не происходит", — написал Пуччио в своём "твиттере".

Харден хочет перейти в "Бруклин Нетс" и настаивает на варианте с обменом в этот клуб. Джеймс начал рассматривать возможность обмена из-за появившихся сомнений в способности "Рокетс" бороться за титул.