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Хьюстон обменял Уэстбрука в Вашингтон

Баскетбол
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Громкий обмен в НБА

Хьюстон обменял Уэстбрука в Вашингтон
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Хьюстон и Вашингтон согласовали сделку, в результате которой Рассел Уэстбрук продолжит карьеру в Уизардс, а Рокетс получили права на Джона Уолла. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Уэстбрук и Уолл не хотели оставаться в предыдущих клубах из-за напряженных отношений со звездными одноклубниками – Джеймсом Харденом и Брэдли Билом соответственно.

Уэстбрук провел в Хьюстоне всего один сезон – 9-кратный участник Матчей всех звезд в среднем за игру набирал по 27,2 очка, 7,9 подбора и 7,0 передачи, а Рокетс вылетели в плей-офф во втором раунде после встречи с Лейкерс.

Уолл выступал в Вашингтоне с первого дня своей карьеры в НБА. Два последних сезона 30-летний разыгрывающий пропустил из-за проблем со здоровьем.

Ожидается, что следующим Хьюстон покинет Джеймс Харден, на которого активно претендует Бруклин.

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В статье: НБА Хьюстон Рокетс Рассел Уэстбрук
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