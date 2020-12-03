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Джеймс продлил контракт с Лейкерс
ЛеБрон надолго останется в Лос-Анджелесе
Инсайдер НБА Шамс Чарания в Твиттере сообщил, что ЛеБрон Джеймс договорился с Лейкерс о продлении контракта на два года на 85 миллионов долларов.
Таким образом, Джеймс продолжит играть в Лейкерс как минимум до 2023 года. Именно в 2023 году, как ожидается, на драфт НБА выйдет его сын ЛеБрон Джеймс-младший. Джеймс неоднократно заявлял, что мечтает сыграть в одной команде со своим сыном – через 3 года 38-летний ЛеБрон в статусе свободного агента сможет присоединиться к команде, которая возьмет его сына на драфте.
Джеймс стал игроком Лейкерс в 2018 году. В прошлом сезоне ЛеБрон помог Озерным впервые с 2010 года стать чемпионами НБА.
В сезоне 2019-2020 ЛеБрон Джеймс в среднем за игру набирал по 25,3 очка, 7,8 подбора и 10,2 передачи.
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