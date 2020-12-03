Новый сезон в НБА: расписание, протоколы COVID-19, формат плей-офф и другие важные вопросы

По материалам ESPN

НБА после сокращенного межсезонья, когда драфт и начало рынка свободных агентов были сжаты до одной недели, 22 декабря начнет регулярный чемпионат сезона 2020-2021 – и начнет с некоторой неопределенностью.

В связи с продолжающейся пандемией коронавируса лиге предстоит принять решение о том, как проводить кампанию за пределами относительного безопасного пузыря. Хотя на прошлой неделе НБА распространила 134-страничный протокол безопасности, у лиги все еще достаточно проблем, которые требуют решения.

Вот что мы знаем и не знаем о том, как будет проходить сезон 2020–21.

Что произойдет, если или когда игрок сдаст положительный тест на COVID-19?

Каждый раз, когда у баскетболиста находят коронавирус, ему необходимо пройти ряд шагов, прежде чем он сможет снова вернуться на площадку.

Если у игрока нет симптомов, он должен пройти 10-дневную самоизоляцию с момента первого положительного теста, затем его будет ждать кардиологический скрининг и, наконец, двухдневные индивидуальные тренировки в командном центре, прежде чем ему будет разрешено вернуться к полноценной командной работе при условии, что нет проблем со здоровьем.

Если же баскетболист переносит коронавирус с симптомами, то после исчезновения симптомов он должен переждать 10 дней, а затем следовать тем же путем, что и бессимптомные игроки.

Если же игрок переносит COVID-19 с большими осложнениями (вплоть до госпитализации), то ему придется тренироваться в одиночку в течение трех дней, а не двух, прежде чем ему разрешат вернуться к командным тренировкам. Разумеется, после тщательного обследования.

Таким образом, в случае положительного теста на коронавирус баскетболист исключается из игры на как минимум две недели, а если у него появятся какие-либо симптомы, то этот временной интервал может очень легко увеличиться.

Что произойдет, если игрок или группа нарушат протокол COVID-19?

На данный момент остается неясным, как НБА будет регулировать любые потенциальные штрафы за нарушение протокола COVID-19. Лига все еще дорабатывает этот вопрос, но ожидается, что НБА последует примеру НФЛ в том, что штрафы, вероятно, будут варьироваться в зависимости от серьезности каждого нарушения.

НФЛ оштрафовала ряд команд за ненадлежащее ношение масок, также примерно на 5000 долларов был оштрафован квотербек футбольной команды Вашингтона Дуэйн Хаскинс, который забронировал для друга семьи номер в отеле, где базировалась команда.

Будут ли игры отменяться в случае положительных тестов?

Как и в случае с НФЛ, любые возможные отмены или отсрочки матчей будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Команды НФЛ пытались придерживаться расписания, когда только несколько игроков сдавали положительные тесты на COVID-19, но расписание приходилось менять в случаях вспышки пандемии.

НБА сохраняет уверенность в своих протоколах, но еще неизвестно, как лига справится с ситуацией, если несколько игроков в одной команде одновременно подхватят коронавирус.

А каким будет расписание сезона?

От традиционного расписание будет отличаться в нескольких аспектах.

Во-первых, регулярный чемпионат будет состоять из 72 игры – вместо типичных 82. Хотя команды по-прежнему будут играть дома и на выезде против каждой команды из противоположной конференции, они проведут только по три матча против своих соседей по конференции. При традиционном подходе команды играют четыре игры против 10 соперников из своей конференции и по три игры против четырех других.

Во-вторых, в целях сокращения поездок команды должны сыграть так называемую «бейсбольную» серию против соперников, проводя две игры подряд в одном городе против одной и той же команды. Болельщики почувствуют это во время предсезонки, когда команды будет проводить друг с другом так называемые «спайки».

Наконец, НБА не станет сразу же публиковать полное расписание регулярного чемпионата. Первая половина будет представлена позже на этой неделе, а вторую часть лига обнародует после того, как будет сыграно около 30 игр. Это даст НБА возможность адаптироваться к возможным переносам из-за проблем с COVID-19.

А болельщиков пустят на трибуны?

Решение по фанатам будет приниматься на индивидуальной основе после консультаций с местными и государственными органами здравоохранения. В начале сезона болельщики не будут допущены на несколько арен НБА. В некоторых городах на игры допускается ограниченное количество людей – все фанаты старше двух лет должны носить маски.

В Мемфисе объявили, что к началу сезона вместимость домашней арены FedExForum «ожидается примерно на уровне 20%». В Юте планируют сократить количество сидячих мест до 1500 человек только в нижней чаше и ограничить количество сидячих мест на уровне люксов. Атланта Хокс собирается пускать на трибуны в первые недели сезона только друзей и родственников игроков, а в День Мартина Лютера Кинга 18 января арену заполнят на 10%. Несколько других команд находятся в процессе определения уровня заполняемости трибун на первом этапе сезона.

Чуть дальше в этом вопросе пытался продвинуться Голден Стэйт, предлагавший заполнить Chase Center на 50% с быстрыми тестами на коронавирус для каждого болельщика. Однако такой сценарий был отклонен Министерством здравоохранения Сан-Франциско.

Другие франшизы, в том числе Оклахома, Денвер и Шарлотт объявили, что откроют сезон без фанатов на домашних матчах.

«Мы с оптимизмом надеемся, что в ближайшие месяцы условия улучшатся, и надеемся, что в конце сезона у нас появятся болельщики на трибунах», - говорится в заявлении Хорнетс.

Что можно и что нельзя делать игрокам на выездных матчах? И как будут организованы выезды?

Ранее не было никаких ограничений на количество людей, которых команда могла взять с собой на выездной матч; это был строго вопрос того, какой бюджет у франшизы. Однако сейчас существует жесткое ограничение в 45 человек. Для некоторых команд это не имеет значения. У других же такие ограничения вызовут сильную головную боль.

Что касается того, что игрокам будет разрешено делать на выезде, то это пока неясно. В протоколах по охране труда, разосланных командам перед тренировочным лагерем, по этой теме было сказано всего несколько фраз: «Как и в случае с домашними матчами, члены выездной группы по-прежнему обязаны минимизировать риски своему здоровью и здоровью всех. лиц, принимающих участие в сезоне 2020–2021. Дополнительная информация о допустимых передвижениях групп в поездках ожидается позже».

Что НБА будет делать с городами, в которых потенциально могут запретить матчи и тренировки?

Торонто Алексея Леня уже пришлось временно переехать. Из-за ограничений на поездки, введенных канадским правительством во время пандемии, сейчас невозможно, чтобы команда НБА базировалась к северу от границы США.

Единственная канадская франшиза в НБА после рассмотрения нескольких других мест своим домом на неопределенный срок выбрала Тампу (штат Флорида).

Другие ситуации, требующие переезда франшизы, будут решаться в индивидуальном порядке. Команды и офис лиги часто контактируют с местными и государственными чиновниками, обсуждают протоколы и обращаются за помощью к правительству, поэтому есть надежда, что такая ситуация не застает команду врасплох.

У лиги есть представление о том, в каких городах есть инфраструктура для размещения команды НБА, но на данный момент нет официального списка альтернативных городов. Возможные города для переезда будут оцениваться исключительно по вопросам здоровья и безопасности, а такие факторы, как поддержка фанатов, не будут иметь значения.

Как все это повлияет на зарплату игроков?

Хотя регулярный чемпионат будет на 10 игр короче, зарплаты игроков останутся на прежнем уровне. Что изменится, так это сумма отчислений, удерживаемая для особого фонда, которые при неудачных финансовых показателях НБА не возвращаются обратно игрокам. Обычно баскетболисты получают 10% от их заработной платы, удерживаемой до конца сезона, чтобы убедиться, что баланс соблюден. Затем, в зависимости от того, какими будут доходы по сравнению с прогнозами, обе стороны уладят дела в конце сезона.

Однако в этом сезоне доход почти наверняка будет ниже, чем могло бы быть. Поэтому в рамках переговоров перед стартом сезона 2020-2021 обе стороны договорились об установлении отчислений не более 20% и распределении убытков на следующие три года, чтобы убедиться, что ни один класс игроков не пострадает слишком сильно.

Что будет с перерывом на Матч всех звезд?

НБА в этом сезоне не будет проводить Звездный уик-энд, но с 5 по 10 марта в регулярном чемпионате будет перерыв. Игроки получат шесть выходных. Лига еще не решила, будут ли названы команды Матча звезд.

Индианаполис, где в 2021 году должен был состояться Уик-энд всех звезд НБА, теперь проведет это мероприятие в 2024 году.

А когда дедлайн на обмены?

Дедлайн на обмены в 2021 году еще не определен. Крайний срок обычно наступает в начале февраля, за одну-две недели до перерыва на Матч звезд, но в этом сезоне дедлайн наступит после 3 марта. Это дата, когда команды смогут обменять тех игроков, которые в предыдущем сезоне присоединились к ним в статусе свободных агентов.

Плей-офф снова будет в «пузыре»?

Пока еще рано говорить. НБА в условиях пандемии даже не публикует полное расписание регулярного чемпионата, поэтому на данный момент у лиги нет никакого официального плана того, как может выглядеть плей-офф. Существует встроенная гибкость в отношении того, как НБА планирует приближаться к сезону, и, хотя пузырь плей-офф снова возможен, при необходимости лига будет надеяться на то, что пост-сезон будет как можно более «нормальным», в том числе и с болельщиками на аренах. Во многом это будут определять внешние факторы – прямо сейчас невозможно предсказать, какой будет ситуация в июне 2021 года.

Какими будут действия НБА в случае необходимости остановить сезон?

Это пока остается неясным. В протоколе охраны здоровья и безопасности лига заявила о возможности приостановки сезона.

Далее в документе говорится, что он разработан для «продвижения стратегий предотвращения и смягчения последствий для снижения подверженности и распространения коронавируса», но вполне вероятно, что некоторые игроки и персонал заразятся вирусом.

Тот факт, что этот вопрос остается открытым, свидетельствует о том, что НБА хорошо осознает, какой тяжелый путь ждет лигу впереди. Мы уже знаем, что два игрока Голден Стэйт и один представитель Вашингтона подхватили COVID-19.

Увидев сложности, с которыми НФЛ и MLB столкнулись в течение своих сезонов за пределами формата «пузыря», мы знаем, что у НБА есть потенциал для решения подобных проблем.