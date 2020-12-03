Дэвис подпишет с Лейкерс контракт на 190 миллионов долларов

Тяжелый форвард/центровой Энтони Дэвис договорился с Лейкерс о 5-летнем продлении контракта на 190 миллионов долларов, сообщает ESPN. Стороны могут разорвать соглашение перед последним сезоном в 2024 году.

Дэвис стал игроком Лейкерс летом 2019 года после обмена из Нью-Орлеана. Американец стал чемпионом НБА в первом же сезоне после объединения с ЛеБроном Джеймсом.

В сезоне 2019-2020 Энтони Дэвис в среднем за игру набирал по 26,1 очка, 9,3 подбора и 3,2 передачи. Он вошел в первую символическую сборную сезона и в 7-й раз выступил на Матче всех звезд.