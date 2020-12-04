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Лень: Торонто – потрясающая возможность быть частью победной культуры

Баскетбол
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Украинец прокомментировал переход в Торонто

Лень: Торонто – потрясающая возможность быть частью победной культуры
Новина українською

Алексей Лень в ноябре в статусе свободного агента заключил годичный гарантированный контракт с Торонто.

"Дело не в деньгах, а в возможности сыграть за первоклассную организацию. Для меня это потрясающая возможность двигаться вперед, сыграть в плей-офф, быть частью победной культуры.

Сотрудники делают много отличных вещей для развития игроков, здесь есть нечто похожее на международную культуру. Мне кажется, что каждый иностранный игрок Торонто всегда становился лучше. Они приходили сюда и через несколько лет все видели успех и развитие. Так что меня это всегда интересовало и интриговало.

За первые пять лет карьеры в НБА я не исполнял много трехочковых. Затем приехал в Атланту, где тренер начал разрешать мне бросать. Я определенно доказал, что умею бросать мяч, поэтому тренер будет решать, как использовать этот навык", - отметил Лень.

Для Леня Торонто стал четвертым клубом в карьере. Ранее украинец поиграл в Финиксе, Атланте и Сакраменто.

Всего в НБА Алексей Лень провел 467 матчей. В среднем за игру украинский центровой набирает по 8,0 очка и 6,3 подбора.

Новый сезон в НБА начнется 22 декабря.

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В статье: Алексей Лень НБА Торонто Рэпторс
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Источник:
Basket.com.ua

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