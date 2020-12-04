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Тренер Киев-Баскета и сборной Украины заболел коронавирусом

Баскетбол
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Очередная жертва пандемии

Тренер Киев-Баскета и сборной Украины заболел коронавирусом
Новина українською

Главный тренер Киев-Баскета и сборной Украины Айнарс Багатскис сдал положительный тест на COVID-19. Об этом клуб сообщил на официальной странице в Facebook.

Вероятно, Багатскис подхватил коронавирус в Любляне, где сборная Украины проводила два матча квалификации к Евробаскету-2022.

На матч 1/8 финала Кубка Украины против Тернополя Киев-Баскет выведет ассистент главного тренера Артем Слипенчук.

Сборная Украины под руководством Айнарса Багатскиса после победы над Австрией досрочно вышла в финальную стадию чемпионата Европы.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Айнарс Багатскис коронавирус
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