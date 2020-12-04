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Тренер Киев-Баскета и сборной Украины заболел коронавирусом
Очередная жертва пандемии
Главный тренер Киев-Баскета и сборной Украины Айнарс Багатскис сдал положительный тест на COVID-19. Об этом клуб сообщил на официальной странице в Facebook.
Вероятно, Багатскис подхватил коронавирус в Любляне, где сборная Украины проводила два матча квалификации к Евробаскету-2022.
На матч 1/8 финала Кубка Украины против Тернополя Киев-Баскет выведет ассистент главного тренера Артем Слипенчук.
Сборная Украины под руководством Айнарса Багатскиса после победы над Австрией
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