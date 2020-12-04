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В Киеве пройдут матчи отбора на Евробаскет-2022

Баскетбол
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Информация пока неофициальная

В Киеве пройдут матчи отбора на Евробаскет-2022
Новина українською

Литовский журналист Донатас Урбонас в Твиттере сообщил, что Киев с 19 по 21 февраля примет заключительные матчи группы F в квалификации на мужской чемпионат Европы по баскетболу.

В столичном Дворце спорта в режиме «пузыря» матчи отбора на Евробаскет-2022 проведут сборные Украины, Венгрии, Австрии и Словении.

В группе F остается неопределенной ситуация с двумя перенесенными матчами Венгрии против Австрии и Словении.

Венгры до конца отбора должны провести еще четыре поединка, в то время как у Словении, Австрии и Украины осталось по два матча.

Сборные Украины и Словении досрочно квалифицировались в финальную стадию Евробаскета-2022.

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В статье: сборная Украины по баскетболу Евробаскет
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