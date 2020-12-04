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Харден подарил своему другу на день рождения 100 тысяч долларов

Баскетбол
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И это ещё не все

Харден подарил своему другу на день рождения 100 тысяч долларов
Новина українською

Разыгрывающий защитник "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден подарил на день рождения своему другу рэперу Lil Baby дорогие подарки.

Кроме $ 100 тыс. наличными баскетболист вручил певцу часы бренда Richard Mille стоимостью примерно в $ 200 и фирменную сумку Prada.

Напомним, нынешнее межсезонье стало худшим для Джеймса Хардена. Сначала он запросил обмен из команды, который пока не был удовлетворён. Позже из "Рокетс" ушёл один из лидеров Расселл Уэстбрук, на смену которому пришёл подверженный травмам Джон Уолл. В этих условиях "Рокетс" практически потеряли статус контендера.

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В статье: Джеймс Харден
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