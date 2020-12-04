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Черкасские Мавпы вышли в четвертьфинал Кубка Украины, Одесса уступила Днепру

Баскетбол
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Состоялись первые матчи 1/8 финала

Черкасские Мавпы вышли в четвертьфинал Кубка Украины, Одесса уступила Днепру
Новина українською

В пятницу, 4 декабря состоялись 6 матчей 1/8 финала Кубка Украины.

В первых матчах "Киев-Баскет" проиграл "Тернополю", "Днепр" обыграл "Одессу".

В свою очередь отметим, что "Черкасские Мавпы" выиграли вторую игру и вышли в 1/4 финала.

Кубок Украины

1/8 финала. Первые матчи

"Химик" – "Харьковские Соколы" – 98:56 (26:15, 27:7, 16:11, 29:23)

"Химик-2" – "Запорожье" – 72:95 (13:32, 25:17, 25:26, 9:20)

"Кривбасс" – "Прометей" – 63:92 (16:29, 13:30, 15:13, 19:20)

"Днепр" – "Одесса" – 94:77 (17:27, 23:20, 32:14, 22:16)

"Тернополь" – "Киев-Баскет" – 93:83 (24:17, 26:18, 23:26, 20:22)

1/8 финала. Второй матч

"Черкасские Мавпы" – "Политехник" – 106:87 (32:25, 23:25, 32:21, 19:16). Первый матч – 88:64.

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В статье: Кубок Украины по баскетболу Черкасские Мавпы
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