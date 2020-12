ЛеБрон Джеймс в третий раз стал спортсменом года по версии Sports Illustrated

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал первым в истории, которого издание Sports Illustrated признало лучшим спортсменом года. Ранее американец добивался аналогичного признания в 2012 и 2016 годах.

