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ЛеБрон Джеймс в третий раз стал спортсменом года по версии Sports Illustrated

Баскетбол
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Очередной рекорд от лучшего баскетболиста современности

ЛеБрон Джеймс в третий раз стал спортсменом года по версии Sports Illustrated
Новина українською

Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал первым в истории, которого издание Sports Illustrated признало лучшим спортсменом года. Ранее американец добивался аналогичного признания в 2012 и 2016 годах.

Джеймс в прошлом сезоне привел Лейкерс к первому за 10 лет титулу в НБА и стал четырехкратным чемпионом.

В среднем за игру ЛеБрон в чемпионском сезоне набирал по 25,3 очка, 7,8 подбора и 10,2 передачи.

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В статье: ЛеБрон Джеймс НБА
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