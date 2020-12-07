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ЛеБрон Джеймс в третий раз стал спортсменом года по версии Sports Illustrated
Очередной рекорд от лучшего баскетболиста современности
Форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс стал первым в истории, которого издание Sports Illustrated признало лучшим спортсменом года. Ранее американец добивался аналогичного признания в 2012 и 2016 годах.
2012 | 2016 | 2020@KingJames is the first athlete to be named Sports Illustrated's #Sportsperson of the Year three times https://t.co/9t6KE6SbGz pic.twitter.com/EAdEnZLK6W— Sports Illustrated (@SInow) December 6, 2020
Джеймс в прошлом сезоне привел Лейкерс к первому за 10 лет титулу в НБА и стал четырехкратным чемпионом.
В среднем за игру ЛеБрон в чемпионском сезоне набирал по 25,3 очка, 7,8 подбора и 10,2 передачи.
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