Пустовой и Герун с хорошей статистикой побеждают в Лиге АСB

Барселона Артема Пустового разгромила Гран Канарию (91:63), а центровой сборной Украины за 22 минуты набрал 10 очков (3 из 6 с игры, 4 из 7 с линии штрафных), собрал 6 подборов и сделал 2 перехвата.

Уникаха Владимира Геруна в домашнем матче спокойно разобралась с Мурсией (102:81). Герун провел на площадке 23 минуты – бигмен набрал 8 очков (3 из 3 с игры, 2 из 2 с линии штрафных), собрал 5 подборов, сделал 2 перехвата и поставил 2 блок-шота.

Барселона с показателем 10-3 в регулярном чемпионате Лиги АСB идет на третьем месте. Уникаха (8-4) замыкает топ-6.